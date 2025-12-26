دیدار مسئولان شهرستان چرام با خانواده شهدای این شهرستان
مسئولان شهرستان با برخی خانواده شهدای این شهرستان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت سالروز شهادت شهدای غواص و شهدای کربلای چهار، امام جمعه و فرماندار چرام به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان با برخی از خانوادههای شهدا شهر چرام دیدار کردند. حجت الاسلام افشار امام جمعه چرام در این دیدار گفت: خانوادههای شهدا به ملت ایران آبرو و حیثیت دادند و امروز شما خانواده شهدا با دل سرشار از ایمان و خوشنودی از شهادت فرزندانتان ثابت کردهاید که درجامعه ما شهادت، خسارت نیست. سرپرست فرمانداری شهرستان چرام هم در این دیدار گفت:: وظیفه قدردانی خانواده شهدا فریضهای همیشگی است و یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد. سید علی وفایی مقدم با بیان اینکه بدون مجاهدت و تحمل سختیها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد رسید، افزود: ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد، انگیزه و تلاش خود را بیشتر کند و مسئولان نیز در قبال جامعه و امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند، احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.