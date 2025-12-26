به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، ایت الله حسینی همدانی در خطبه‌های امروز نماز جمعه کرج روز ۹ دی را یوم الله خواند و گفت: بعضی روز‌ها ویژگی دارند که میتوان آن را یوم الله نامید و ۹ دی جزء یوم الله به معنی حقیقی کلمه بود روزی که مردم حرکتی را از روی اراده فولادین و بینش، اراده الهی را نشان دادند و اجازه ندادند استکبار ثبات امنیت کشور را از بین ببرد.

خطیب جمعه کرج با بیان اینکه در این روز ملت ایران عظمت خود را نشان دادند افزود: مردم فتنه لایه لایه دشمن که به دست عوامل داخلی اجرا می‌شد را فهمیدند و پرونده آن را با حضور بی نظیری در هم پیچیدند.

امام جمعه کرج گفت:حضور مردم در طول انقلاب چه شگفتانه‌هایی که پیش نیاورد انقلاب اسلامی بینش سیاسی مردم را ارتقاء داد و نباید فراموش کنیم کار دست خداست و ما دست در دست خدا داریم و دشمن همیشه در شناخت مردم و راهبری‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی هستند.

آیت اله حسینی همدانی در ادامه افزود: بیگانگان سعی دارند مردم افتخارات خودشان را فراموش کنند و جوان‌ها اطلاع نداشته باشند و با دروغ می‌گویند جریان ۹ دی تقابل مردم با مردم بود در حالی که ۹ دی تقابل بین مردمی که صاحبان ایران انقلابی و پایبند به آرمان‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، قانون اساسی وفادار و پایبند بودند، بود و کسانی که به دستور مستکبرین به دنبال براندازی و نابودی ایران بودند عده‌ای که با آتش زدن پرچم امام حسین (ع) واهانت به مقدسات چهره منفور خود را نشان دادند و امروز وظیفه ماست که دائم از یوم الله روز ۹ دی یادکنیم یاد عده‌ای که جان خودشان را برای حفظ ارزش های انقلاب گذاشتند و فتنه گران را رسوا کردند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت:۹ دی پیام‌های فراوانی دارد و فقط شعار نیست بلکه شعوری است که با صدای بلند طنین انداز است و ۹ دی یعنی اهل عالم بدانند که ما پیرو رهبرمان هستیم واینکه هر کسی بخواهددر مقابل آرمان‌های انقلاب بایستد شک نکند که مردم بصیر ایران چیزی از آنها باقی نخواهد گذاشت و همه باید ایام الله را ذکر و یاد کنند که خود راه تبیین است.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه بیان داشت: دشمن به دنبال سه عملیات ویژه علیه ایران هستند اختلاف ملی، هراس ملی و القاء نامیدی است؛ و امروز ضد انقلاب برخی جریانات سیاسی در مسیر خواسته دشمن تلاش دارند که القاء کنند شرایط جنگی است و روح امید به آینده و نشاط را از جامعه بگیرند اگر کسی صف آرایی اردوگاه دشمن را در برابر حق و مقاومت نبیند یا کور است یا بصیرت ندارد.

خطییب جمعه کرج افزود: دشمنان با تمام دشمنی هایشان به سمت ما آمدند و ما راه وسطی نداریم یا باید قوی شویم یا تسلیم شویم که قران کریم به ما در برابر ایستادگی با دشمن و بصیر بودن در مواجهه با دشمن بشارت داده است.

خطیب جمعه کرج در خطبه‌ های نماز جمعه با اشاره به آغاز ماه رجب که ماه عبادت و استغفار است اشاره کرد و گفت: در این ماه بهترین فرصت برای عبادت مناجات با خدا و استغفار است چرا که انسان را به سمت معبود برمی گرداند.

امام جمعه کرج به پیش رو بودن ایام اعتکاف اشاره کرد و گفت: اعتکاف در تمام ادیان الهی رواج داشته چرا که انسان ساز است و اعتکاف عبادت فردی است، اما بعد تربیتی بالایی دارد که مومنین و خیرین باید از این فرصت استفاده کنند.

امام جمعه کرج در ادامه افزود: اگر دانش آموزان در این مراسم حضور پیدا می‌کنند متولیان برنامه‌های معنوی در نظر داشته باشند بهترین فرصت برای آموزش آموزه‌های دینی و معرفتی است و بهترین فرصت برای تربیت نسل آینده بر اساس مکتب اسلام است.