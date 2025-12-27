اوقات شرعی ۶ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴، ۶ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۴۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۰ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین (ای پروردگار جهانیان)

حدیث روز را بخوانید:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اَدِّبوا اَوْلادَکُم عَلى حُبّى و حُبِّ اَهلِ بَیتى وَ القرآنِ.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فرزنـدان خـود را بـا محـبت مـن و محبت اهل بیت من و محبت قرآن تربیت کنید.

نکته: ایجاد پیوند میان نوجوانان و اهل بیت، مانع به فساد کشیده شدن آنان است.

احکام شرعی امروز:

اتصال به نماز جماعت

سؤال ۱: در نماز جماعت اگر افرادی که از طریق آنها به امام جماعت متصل می‌شویم اجزای نماز را عمدا یا سهوا زودتر از امام انجام دهند (مثلا زودتر رکوع یا سجده یا قنوت را انجام دهند)،

۱) آیا اتصال ما به جماعت اشکال دارد و نماز ما فراداست؟

۲) در صورتی که فراداست آیا باید نیت فرادا کنیم و حمد و سوره را خودمان بخوانیم؟

جواب:

۱) اگر افعال واجب نماز مانند رکوع و سجده را زودتر از امام انجام دهد به نحوی که متابعت از امام جماعت صدق نکند، نماز او فرادا می‌شود و اتصال توسط او در جماعت محقق نمی‌شود.

۲) اگر اتصال به جماعت قطع شود از همان زمان باید به وظیفه فرادا عمل کنید (استفتائات مقام معظم رهبری)