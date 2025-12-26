به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیماف منابع صهیونیستی از وقوع عملیات‌هایی ترکیبی در سه نقطه مختلف از شمال اراضی اشغالی خبر دادند که منجر به کشته شدن حداقل دو شهرک‌نشین و جراحت شش تن دیگر شد.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، این سلسله حملات از جنوب منطقه الجلیل آغاز شد و در مرحله اول، یک شهرک‌نشین صهیونیست بر اثر ضربات متعدد چاقو کشته شد.

پس از یک تعقیب و گریز، منابع صهیونیستی گزارش دادند که مجری این عملیات در تقابل با نیرو‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.