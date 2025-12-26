به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ "محمد عقیل سلگی"با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت عظیم هموطنان عزیزمان همواره راهگشا مفیده فایده است، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف ارتقاء سطح همکاری عمومی و افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد تسهیل در ارتباط هموطنان شماره ستاد خبری را به ۳۰۱۱۰ راه اندازی کرد.

وی با تاکید بر اینکه این تغییر شماره به منظور ایجاد سهولت هر چه بیشتر در تماس و ارتباط مردم با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی است، افزود: این ستاد خبری به منظور دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مردمی در راستای مقابله و مبارزه با انواع جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز راه اندازی شده است.

سرهنگ سلگی با تاکید بر اینکه راه اندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به منظور تسریع روند شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی در کشور صورت می‌گیرد بیان داشت: هموطنان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۳۰۱۱۰ اطلاعات و گزارش‌های خود را در زمینه مفاسد و جرایم اقتصادی از قبیل احتکار، زمین خواری، پولشویی، رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز و دیگر موارد اقتصادی را به پلیس اطلاع دهند.