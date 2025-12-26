ملوان بندر انزلی به لطف گل خود در وقت‌های تلف شده، پیروزی ارزشمندی را در اراک به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال آلومینیوم اراک از ساعت ۱۳:۳۰ امروز در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مقابل ملوان بندر انزلی صف‌آرایی کرد که این دیدار با برتری یک بر صفر ملوان به پایان رسید.

قائم اسلامی‌خواه در دقیقه ۱+۹۰ تنها گل این مسابقه را روی ضربه‌ای دیدنی از پشت محوطه جریمه آلومینیوم به ثمر رساند.

شاگردان مجتبی حسینی در تیم آلومینیوم که طی ۹ مسابقه اخیر خود (هشت بازی از لیگ برتر و یک مسابقه از جام حذفی) نتوانسته‌اند طعم پیروزی را بچشند، با ۱۵ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار گرفتند. ملوان هم با ۲۱ امتیاز، موقتاً به رتبه ششم جدول صعود کرد.