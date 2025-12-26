به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امام جمعه کرمانشاه در خطبه های امروز با اشاره به اینکه نوع مدیریت نقشی تعیین‌کننده‌ در کنترل تورم دارد افزود: مدیریت جهادی می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.

آیت الله غفوری مطالبه‌گری هوشمندانه، مشارکت مردم در نظارت بر بازار و تقویت بخش تعاونی‌ها را از راهکارهای مهم بهبود وضعیت اقتصادی برشمرد و گفت: هر جا کار به مردم سپرده شده موفقیت نیز حاصل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم گفت: گرانی‌های اخیر فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و این نگرانی به‌حق است.

خطیب جمعه کرمانشاه همچنین به فرارسیدن نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق با ولایت در هفته پیش رو اشاره و خاطرنشان کرد: آن سال‌ها برخی از فتنه گران از سوی دشمن یا از جهات مختلف به اختلافات دامن زدند و با وجود آنکه خود در زمان مسئولیت متوجه ساز و کار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بودند باز هم به سرنوشت انتخابات بدون هیچ سندی افترا وارد کردند.

آیت الله غفوری در ادامه با بیان اینکه اساس نظام تربیتی در اسلام از خانواده شکل می‌گیرد گفت: بیشترین نقش در تربیت نسل آینده بر عهده پدر و مادر و بزرگان خانواده است و رفتار آنان به‌صورت مستقیم به فرزندان منتقل می‌شود.