اراده و ایستادگی ملت ایران دشمنان را ناکام کرد
امام جمعه موقت بوشهر گفت: حماسه ماندگار ۹ دی و ایستادگی و مقاومت مردم در جنگ ۱۲ روزه، نشانه بصیرت ملت ایران و عامل ناکامی دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حجتالاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبههای نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: حضور بهموقع مردم در صحنه، در کنار هدایتهای مقام معظم رهبری، توطئههای پیچیده دشمنان را ناکام گذاشت.
وی بیان کرد: حماسه مردمی ۹ دی ۱۳۸۸ و پیروزی سوم تیر در جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که هرگاه ملت ایران با بصیرت، آگاهی و تبعیت از ولایت در میدان حاضر شدهاند، دشمنان با همه طراحیها و محاسبات خود شکست خوردهاند.
خطیب نماز جمعه بوشهر افزود: وجه مشترک این دو مقطع تاریخی، حضور آگاهانه مردم، نقشآفرینی نیروهای مسلح مردمی و بسیج و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری بود که همین عوامل، کشور را از بحرانهای بزرگ عبور داد و عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را تثبیت کرد.
هاشمی گفت: درایت، صبر و تصمیمهای هوشمندانه معظمله، در کنار همراهی و تبعیت مردم، مانع بروز بحرانهای جبرانناپذیر شد و انسجام ملی را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی تقویت کرد.
وی با تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت امام جوادالائمه (ع) و اشاره به جایگاه علمی و معنوی آن حضرت گفت: امام جواد (ع) با وجود سن کم، در مناظرات بزرگ علمی با اندیشمندان ادیان و مذاهب مختلف شرکت میکرد و با پاسخهای دقیق و عالمانه، عظمت مقام امامت را به نمایش گذاشت.
هاشمی با استناد به حدیثی از امام جوادالائمه (ع) مبنی بر اینکه نعمتی که شکرگزاری نشود، همانند گناهی است که بخشیده نمیشود، افزود: شکر نکردن نعمتهای الهی موجب غفلت، قساوت قلب و دوری از یاد خدا میشود و نوعی کوتاهی در برابر الطاف پروردگار است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به بارندگیهای اخیر، این نعمت الهی را فرصتی مهم برای جامعه دانست و تأکید کرد: حداقل شکر نعمت باران، سجده شکر و قدردانی قلبی و زبانی است، اما شکر واقعی در سطح مدیریت کلان، جلوگیری از هدررفت آب و استفاده صحیح از نزولات آسمانی است.
وی همچنین با اشاره به نقش ایمان، تقوا و استغفار در نزول رحمت الهی گفت: قرآن کریم تصریح میکند که اگر مردم به ایمان و تقوا روی آورند و از خداوند طلب آمرزش کنند، درهای رحمت آسمان به روی آنان گشوده خواهد شد و بارانهای پربرکت و بهموقع نازل میشود.