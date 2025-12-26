به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام سیدناصر محمدی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهر یزد با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸، نهم دی‌ماه را روز بصیرت و میثاق با ولایت خواند و تصریح کرد: در آن سال، با وجود مشارکت بی‌سابقه حدود ۴۰ میلیون نفر در انتخابات، عده‌ای با زیر سؤال بردن رأی مردم و طرح ادعای تقلب، کشور را دچار آشوب کردند و کام ملت را تلخ ساختند. این فتنه موجب شد دشمنان نظام که پیش از آن ناامید شده بودند، دوباره امیدوار شوند.

امام جمعه موقت شهر یزد خاطرنشان کرد: سرانجام در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، حضور گسترده مردم در صحنه، این فتنه را پایان داد و پیوند ملت با رهبری و اصول انقلاب بار دیگر تجدید شد.

امام جمعه موقت یزد به ایام معنوی ماه رجب و آیین اعتکاف اشاره کرد و گفت: با وجود تبلیغات گسترده و سوء دشمنان، هر سال بر جمعیت معتکفان افزوده می‌شود و امسال در شهر یزد، اعتکاف در ۳۴ مسجد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمدی همچنین با محکوم کردن اهانت اخیر به ساحت امام جواد (ع) گفت: فردی ناآگاه که در لباس روحانیت چنین جسارتی کرده، مورد انزجار جامعه دینی است و از محضر آن امام بزرگوار عذرخواهی می‌کنیم و برخورد با عاملان آن باید از مسیر قانونی صورت گیرد.

وی با اشاره به وضعیت گرانی‌ها، از مسوولان خواست تا دولت با برنامه‌ریزی و جدیت برای حل مشکلات معیشتی و کاهش تورم بیش از گذشته وظایف خود را انجام دهد و اقدام جهادی و انقلابی داشته باشد. محمدی ادامه داد: تا زمانی که آثار تصمیم‌های اقتصادی در سفره مردم دیده نشود، وعده‌ها کارآمد نخواهد بود و ارزشی ندارد.

امام جمعه موقت یزد یادآور شد: برنامه‌های موفق گذشته که به کاهش تورم، رشد اقتصادی و فعال‌سازی واحد‌های تولیدی در کشور و مناطق مختلف منجر شد، موضوع مهمی است و باید با جدیت و همکاری همگان و نظارت مسوولان اجرایی ادامه یابد.