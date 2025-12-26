پخش زنده
امروز: -
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: تردد در آزادراه تهران - شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل میانک تا مکارود و محدودههای ولیآباد و وینه و محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدودههای سهراهی چلاو، شاهاندشت و پیست آبعلی سنگین و آزادراه پردیس - تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ سنگین است.
تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور هراز مسیر (جنوب به شمال)، آزادراه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب) و آزادراه تهران - پردیس روان است، ضمن اینکه محورهای شمالی وضع جوی مناسبی دارند.
بنا بر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حد فاصل پل حصارک تا امامزاده طاهر و پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک سنگین گزارش شده است.
برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران دارای بارش پراکنده برف و باران است.
محورهای غیر شریانی دوآب - بلده (رفت و برگشت)، سرو آباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا (رفت و برگشت) و پونل - خلخال مسدود و همچنین محور گنجنامه - تویسرکان دارای انسداد فصلی است.