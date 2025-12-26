پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران مازندران اعلام کرد در سال گذشته ۳۷۲ حادثه طبیعی در استان ثبت شد.
محمدی شیرکلائی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گفت: در سال گذشته ۳۷۲ حادثه طبیعی در استان ثبت شد که با فوریت، دستگاههای امدادی و خدماترسان توانستند دامنه پیامدها را مدیریت کنند.
وی افزود: تنها هشدار سطح قرمز در دهه اخیر، در زمستان سال گذشته رخ داد که نزدیک به ۱۷۶۰ مسیر اصلی، فرعی و روستایی مسدود شده بود و بلافاصله بازگشایی شد.
تمرین همهجانبه مدیریت بحران در مازندران با محوریت زلزله
مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: برای ارزیابی توان و هماهنگی کلیه دستگاههای امدادی و خدماترسان، مانور تمامعیار مدیریت بحران با محوریت زلزله در بیست و پنجم بهمن ماه در مرکز استان برگزار خواهد شد.
محمدی افزود: هدف از این مانور سنجش آمادگی، ارتقای همکاری بینبخشی و توان پاسخ سریع به حوادث احتمالی است.
وی تأکید کرد: این مانور، فرصتی مناسب برای ارتقای آمادگی و هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران و افزایش توان عملیاتی در مواجهه با بلایای طبیعی است.