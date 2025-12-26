به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: عملیات اجرایی مرمت و بازسازی پل تاریخی «کشکان» مادر پل‌‌های تاریخی ایران در شهرستان چگنی آغاز شد.

عطاء حسن‌پور گفت: مرمت بخشی از ناحیه غربی این پل در سال جاری با اعتبار یک میلیارد تومان آغاز شده و این عملیات با ملات به همان سبک قدیمی و تاریخی انجام می‌ شود.

وی افزود: در این مرمت از سنگ‌های طبیعی با کمترین تراش و مصالح سنتی بوم‌آورد منطقه استفاده خواهد شد.

حسن پور گفت: لرستان با داشتن ۱۰۰ پل تاریخی به‌عنوان پایتخت پل‌های تاریخی ایران شناخته می‌شود و تنها استانی است که پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی در آن ایجاد شده است.

















