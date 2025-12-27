رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از برپایی ۷۷ یادواره شهدا با محوریت اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز با تاکید بر مسجد و محله محوری خبر داد.

برگزاری یادواره شهدا به همت اتحادیه‌های صنفی شیراز

برگزاری یادواره شهدا به همت اتحادیه‌های صنفی شیراز

حجت جوانمردی گفت: در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، ۷۷ یادواره شهدا در شیراز برگزار خواهد شد.

وی افزود: این یادواره‌ها همزمان با اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور و با عنوان «آبروی بازار؛ افتخار اصناف» بزودی آغاز می شود و تا یکم بهمن امسال با بهره گیری از محل اتحادیه، واحد صنفی شهید و مساجد محله ادامه دارد.

جوانمردی از روسای اتحادیه‌های صنفی درخواست کرد با اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری این یادواره‌ها امکان حضور مردم را در این مراسم معنوی فراهم کنند.

مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز از برگزاری ۵۵۰ یادواره شهدا توسط ۵۵۰ اتحادیه صنفی در سطح استان در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور خبر داد.

به گفته مهدی دوکوهکی، اتحادیه‌های صنفی در استان فارس هم از برگزاری هفت هزار یادواره شهدا از سوی هفت هزار اتحادیه صنفی سراسر کشور با عنوان «آبروی بازار؛ افتخار اصناف» استقبال کرده‌اند.