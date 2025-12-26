امام جمعه موقت سمنان گفت: امروز جهاد تبیین باید به‌طور ویژه بر حوزه اقتصادی متمرکز باشد و اولویت نخست برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به رویداد‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی، بیان کرد: انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف با حوادث و آزمون‌های بزرگی مواجه بوده که دو نمونه مهم آن، فتنه سال ۱۳۸۸ و جنگ ۱۲ روزه است، رویداد‌هایی که با وجود تفاوت‌های ظاهری، در چهار محور دارای نقاط مشترک قابل توجهی هستند.

وی با اشاره به فتنه سال ۸۸ افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با الگوبرداری از سناریوی انقلاب‌های رنگی در برخی کشورها، تلاش کردند همان نسخه را در جمهوری اسلامی ایران پیاده کنند و این فتنه حدود هشت ماه ادامه داشت و هزینه‌های سنگینی به نظام تحمیل کرد، اما در نهایت با بصیرت مردم و حضور آگاهانه ملت در صحنه فروپاشید.

امام جمعه موقت سمنان تاکید کرد: آنچه فتنه ۸۸ را از بین برد، نه ابزار نظامی، بلکه اراده ملت و بصیرت مردم بود و حضور به موقع مردم، معجزه آسا و سرنوشت ساز شد و همین آگاهی عمومی زمینه‌ساز حماسه ماندگار نهم دی شد.

وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمنان تصور می‌کردند با حملات نظامی، ترور فرماندهان ارشد و شهادت دانشمندان هسته‌ای می‌توانند ملت ایران را مرعوب کنند، اما نتیجه کاملا معکوس بود چراکه نه تنها توان ملی تضعیف نشد، بلکه انسجام ملی افزایش یافت و اعتماد مردم به نظام و ارتباط آنان با رهبری تقویت شد.

حجت الاسلام بارانی نقش رهبر معظم انقلاب را دومین عامل مشترک این دو رویداد دانست و افزود: در فتنه ۸۸، رهبر انقلاب با صبوری، متانت و دعوت همگان به قانون گرایی، به ویژه با خطبه روشنگر نماز جمعه تهران، جامعه را به بصیرت رساندند و این هدایت حکیمانه نقش بی بدیلی در پایان فتنه داشت.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه نیز، در شرایطی حساس و همزمان با شهادت فرماندهان و تهدید‌های آشکار دشمن، رهبر انقلاب با صلابت، فرماندهی مستقیم صحنه را به دست گرفتند و ملت ایران نیز یکپارچه پشت سر نیرو‌های مسلح ایستاد و این ایستادگی و این رهبری، دشمن را بار دیگر ناکام گذاشت.

امام جمعه موقت سمنان سومین عامل مشترک این دو مقطع را نقش مردم، بسیج و نیرو‌های مسلح دانست و گفت: در فتنه ۸۸، بسیج نقش مهمی در روشنگری و حفظ امنیت ایفا کرد و در جنگ ۱۲ روزه نیز نیرو‌های مسلح با ایمان، آمادگی و اقتدار، دشمن را زمین گیر کردند.

وی افزود: دشمن همواره دچار خطای محاسباتی است و مردم ایران و نیرو‌های مسلح را نمی‌شناسد چراکه مردم ممکن است از مشکلات معیشتی و ضعف عملکرد برخی مسئولان گلایه داشته باشند، اما وقتی پای دشمن در میان باشد، همه یک صدا پشت سر رهبری می‌ایستند.

با بیان اینکه غرب برای مقابله با جمهوری اسلامی هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر از فروپاشی شوروی صرف کرده است، گفت: با وجود صد‌ها شبکه ماهواره‌ای و صرف میلیارد‌ها دلار، دشمن همچنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.

امام جمعه موقت سمنان تاکید کرد: در چنین شرایطی، وظیفه همه ما جهاد تبیین است، به ویژه در حوزه اقتصادی. امروز مردم با گرانی‌های شدید، کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده مواجه هستند و نخستین وظیفه مسئولان این است که شجاعانه، صادقانه و مسوولانه با مردم سخن بگویند.

وی افزود: تقویت نظارت بر بازار، پاسخگویی شفاف مسئولان و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، از ضروری‌ترین اقدامات برای کاهش فشار معیشتی بر مردم است و معیشت باید اولویت اول برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.

حجت الاسلام بارانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تغییرات مدیریتی در استان سمنان، ضمن قدردانی از استاندار پیشین، گفت: انتظار مردم از وزیر کشور انتخاب استانداری با ایمان، توانمند، با تجربه و وحدت آفرین است. استاندار آینده باید بتواند از اختیارات واگذار شده برای حل مشکلات معیشتی مردم استفاده کنند.