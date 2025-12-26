مهار گرانی و تورّم، مطالبه فوری مردم از مسئولان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام کوهی امام جمعه تکاب گفت: همه مسئولان باید از حاشیهها و اختلافات بیثمر فاصله گرفته و تمام توان خود را برای بهبود معیشت مردم بهکار گیرند.
امام جمعه تکاب گفت: تأخیر در حل مسئله گرانی، آرامش جامعه را تهدید میکند.
وی افزود: انتظار مردم، اقدام عملی و نتایج ملموس است، نه تکرار وعدهها.
خطیب نماز جمعه تکاب همچنین با تأکید بر فرمایشات رهبر عزیز انقلاب درباره ضرورت رونق تولید و سرمایهگذاری، تصریح کرد: اقتصاد کشور بدون حمایت از تولید ملی، اشتغالزایی و سرمایهگذار سالم، تقویت نخواهد شد.
امام جمعه تکاب گفت: ماهانه ۵ درصد به قیمت اجناس افزوده شده و زندگی و معیشت مرد را به مخاطره انداخته است
امام جمعه تکاب گفت: اشتغال جوانان و ایجاد شغل پایدار برای جوانان شهرستان حد اقل خدماتی است که مسؤلان میتوانند و باید در حق این قشر انجام شود.