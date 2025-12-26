پخش زنده
هفته هفدهم فوتبال سری آ ایتالیا شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۶ دی:
پارما - فیورنتینا
تورینو - کالیاری
لچه - کومو
اودینزه - لاتسیو
پیزا - یوونتوس
یکشنبه ۷ دی:
میلان - ورونا
کرمونزه - ناپولی
بولونیا - ساسولو
آتالانتا - اینتر
رم - جنوآ
در جدول سری آ، تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای میلان با ۳۲، ناپولی با ۳۱ و رم با ۳۰ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند. تیم یوونتوس با ۲۹ امتیاز پنجم است.