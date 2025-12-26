به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۶ دی:

پارما - فیورنتینا

تورینو - کالیاری

لچه - کومو

اودینزه - لاتسیو

پیزا - یوونتوس

یکشنبه ۷ دی:

میلان - ورونا

کرمونزه - ناپولی

بولونیا - ساسولو

آتالانتا - اینتر

رم - جنوآ



در جدول سری آ، تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های میلان با ۳۲، ناپولی با ۳۱ و رم با ۳۰ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. تیم یوونتوس با ۲۹ امتیاز پنجم است.