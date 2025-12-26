فردا شنبه ۶ دی ماه پیش‌دبستانی تعطیل و دبستان‌های استان البرز و مقطع متوسطه اول غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، برابر نظر کارشناسی اداره‌کل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، فردا شنبه ۶ دی ماه مقاطع تحصیلی متوسطه اول و ابتدایی غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند.در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه دوم ، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با بیان اینکه پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانش‌آموز مقاطع متوسطه اول و ابتدایی و پیش‌دبستانی و مهد کودک دارند و همچنین مادران باردار و افراد دارای بیماری های تنفسی با تایید پزشک متخصص ، می‌توانند به دورکاری بروند.