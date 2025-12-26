به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین، صفر قربانپور درخطبه‌های نمازجمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) رشت، ُباتبیین ابعاد مختلف و دستاورد‌های حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)، گفت: رفاه و آسایش عمومی از مهمترین دستاورد‌های حکومت مهدوی است و در سایه اجرای عدالت، رشد عقل‌ها و توزیع عادلانه ثروت، مردم در عصر ظهور به سطحی از رفاه می‌رسند.

وی با بیان اینکه بهبود معیشت مردم، امروز باید بیش از پیش در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد افزود: مسئولان باید با تمرکز بیشتر برحل مشکلات داخلی، مبارزه با فساد و مدیریت کارآمد، معیشت، مسکن و نیاز‌های اساسی جامعه را تامین کنند.

امام جمعه موقت رشت، "امنیت" را یکی دیگر از مولفه‌های حکومت مهدوی عنوان کرد و با اشار به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های موشکی، ماهواره‌ای و دیگر عرصه‌ها تصریح کرد: با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان، مشکلات و مسایل اقتصادی نیز حل شدنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین، صفر قربانپور در بخش‌های دیگری از خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به آغاز ماه رجب و اعمال و فضیلت‌های این ماه گفت: ماه رجب، ماه رحمت الهی و فصل نیایش است و مومنان خداجوی در این ماه به ویژه در ایام البیض با حضور در مساجد و مراسم اعتکاف، به تزکیه نفس خواهند پرداخت.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت جمعیتی گیلان گفت: نرخ رشد جمعیت در گیلان بسیار پایین است و این معضل، عزم جدی‌تر و بیش از پیش مسئولان برای اجرای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت را می‌طلبد.