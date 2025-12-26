مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور گفت: پیش بینی می‌کنیم امسال تعداد معتکفان نسبت به سال گذشته سی درصد افزایش یابد.

پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی تعداد معتکفان نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور گفت: پیش بینی می‌کنیم امسال تعداد معتکفان نسبت به سال گذشته سی درصد افزایش یابد.

حجت الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای افزود: سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در حدود ده هزار مسجد کشور معتکف شدند که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد دانش آموز بودند.

وی شعار امسال اعتکاف را معنویت، اتحاد و استقامت عنوان کرد و گفت: روز اول اعتکاف با سالروز شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی مصادف شده و به همین مناسبت یادواره سردار دل‌ها در همه مساجدی که محل برگزاری اعتکاف هستند برگزار خواهد شد.

گفتنی است آئین معنوی اعتکاف سیزدهم تا پانزدهم رجب (ایام البیض) مصادف با سیزدهم تا پانزدهم دی ماه به مدت سه روز برگزار می‌شود.