حماسه نه دی تجلی بصیرت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیت الله دری نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در خطبههای نماز جمعه مرکز استان حماسه نه دی را یادآور شد وگفت مردم با شناخت حیله و مکر دشمن و با بصریت ولایی در حالی در حماسه نه دی توطئه دشمنان را با شکست مواجه کردن که استکبار جهانی تمام ظرفیت رسانهای و عملیاتی و سیاسی خود را به عرصه آورده بوند و ملت بزرگ ایران اسلامی با شناخت و آگاهی با خلق حماسه نه دی خط بطلان روی توطئه استکبار کشیدند.
آیت الله دری برگزاری انتخابات شوراها در اردیبهشت سال آینده را هم به عنوان یکی از فرصتهای مهم کشور و مردم برای رسیدن به پیشرفت و توسعه دانست و گفت باید در انتخابات شورا بدور از سلائق سیاسی و حزبی افراد متعهد و متخصص و امین را به شوراها فرستاد تا شرایط توسعه محلی و ملی فراهم شود.
نماینده ولی فقیه در استان با یادآوری فصل بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی گفت دولت و مجلس باید با استفاده از همهی ظرفیتها و نگاه به توانمندیهای داخلی برای رسیدن به رشد تولید، کاهش تورم و بهبود معیشت هدفگذاری و تلاش کنند.
امام جمعه اراک در بخش دیگری از خطبهها ماههای رجب شعبان و رمضان را فرصت ارزشمند برای تقرب هرچه بیشتر به خداوند متعال و پاک کردن قلب و جان از گناه و نزدیک شدن به معنویات دانست و گفت شایسته است در ایام رجب ضمن انس با قرآن و اعتکاف و اعمال شعبانیه به استقبال ماه ضیافت الهی و بهره بردن از شبهای قدر رفت.
گرامیداشت هفته مقاومت، الگو قرار دادن سردار سلیمانی و گرامیداشت تلاشها و ایثار دلاوران هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر موضوعات خطبههای نماز جمعه اراک بود.