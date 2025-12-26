دیدار دیپلماتیک مرزبانان ایران و ترکمنستان در مرز سرخس
هیئت های مرزبانان ایران و ترکمنستان در مرز سرخس دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هیئت مرزی ایران به ریاست سرهنگ «محمدرضا رفیعیپور» با هیئت مرزی ترکمنستان به ریاست سرگرد «به تووآکف» در سالن ملاقات گمرک سرخس دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف بر دوستی و همکاری دو ملت همسایه و حفظ امنیت پایدار در مرزهای مشترک تأکید کردند. همچنین توافقاتی درباره افزایش ترانزیت کالا از مرز سرخس و تعیین ساعات کاری گمرکات دو کشور انجام شد و پروتکل مرزی با حضور جانشینان مرزبانان امضا شد.