به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: پلیس آگاهی استان ،آذرماه امسال با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، ۱۰ باند سرقت را در استان شناسایی کرد .

فرمانده انتظامی لرستان افزود: در این عملیات‌ها ۲۶ نفر از اعضای این باند‌ها شامل سارقان و مالخران دستگیر شدند که در بازجویی‌ها و تحقیقات پلیس به ۴۸ فقره سرقت در استان اعتراف کردند.