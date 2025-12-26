انهدام ۱۰ باند سرقت در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری ۱۰ باند سرقت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: پلیس آگاهی استان ،آذرماه امسال با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، ۱۰ باند سرقت را در استان شناسایی کرد .
فرمانده انتظامی لرستان افزود: در این عملیاتها ۲۶ نفر از اعضای این باندها شامل سارقان و مالخران دستگیر شدند که در بازجوییها و تحقیقات پلیس به ۴۸ فقره سرقت در استان اعتراف کردند.
سردار "هاشمیفر با اشاره به اینکه همه ی متهمان پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند، بیان کرد: پلیس آگاهی استان همچنان با قاطعیت و بدون اغماض با عاملان جرائم برخورد خواهد کرد.