به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه امروز با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، این روز را نماد بیداری، بصیرت و میثاق امت با ولایت دانست وافزود: مردم با حضور پرشور وآگاهانه خود نشان دادند در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار و برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی، متحد و یکدل هستند.

امام جمعه مهاباد درادامه با تبریک میلاد حضرت عیسی (ع) ابراز امیدواری کرد: میلاد آن حضرت موجب خیر و برکت و ایجاد صلح وآشتی در جهان باشد.

وی به کشته شدن۲۰ هزار نفر از هموطنان در سوانح جاده‌ای اشاره و تصریح کرد: افزایش حوادث رانندگی، نیازمند آسیب شناسی و توجه بیشتر به قوانین راهنمایی و رانندگی و اصلاح نقاط حادثه خیز است.

امام جمعه مهاباد همچنین غل و غش در معاملات را بر اساس آموزه‌های دینی و قرآنی حرام دانست و گفت: بازرگان صادق و امین در روز قیامت با پیامبران و شهدا هم نشین خواهد بود.