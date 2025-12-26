پخش زنده
امام جمعه مهاباد گفت: مردم با حضورآگاهانه خود درحماسه ۹ دی، نقشه دشمنان و فتنهگران را خنثی کردند و نشان دادند که با پیوند با ولایت و تبعیت از رهبری، هیچ توطئهای قادر به تضعیف نظام اسلامی نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبههای نماز جمعه امروز با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، این روز را نماد بیداری، بصیرت و میثاق امت با ولایت دانست وافزود: مردم با حضور پرشور وآگاهانه خود نشان دادند در برابر توطئههای دشمنان هوشیار و برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی، متحد و یکدل هستند.
امام جمعه مهاباد درادامه با تبریک میلاد حضرت عیسی (ع) ابراز امیدواری کرد: میلاد آن حضرت موجب خیر و برکت و ایجاد صلح وآشتی در جهان باشد.
وی به کشته شدن۲۰ هزار نفر از هموطنان در سوانح جادهای اشاره و تصریح کرد: افزایش حوادث رانندگی، نیازمند آسیب شناسی و توجه بیشتر به قوانین راهنمایی و رانندگی و اصلاح نقاط حادثه خیز است.
امام جمعه مهاباد همچنین غل و غش در معاملات را بر اساس آموزههای دینی و قرآنی حرام دانست و گفت: بازرگان صادق و امین در روز قیامت با پیامبران و شهدا هم نشین خواهد بود.