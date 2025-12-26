پخش زنده
امروز: -
خطیبان و امامان جمعه شهرستانهای هرمزگان در خطبهها به مسائل روز جامعه و مشکلات مردم و مناطق خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: قوانین اجتماعی اسلام که در آیات قرآن مطرح شده راهگشای زندگی مردم در همه عرصههای اجتماعی و خانوادگی است.
** نماز جمعه میناب
آیتالله محسن ابراهیمی گفت: اگرچه شکل تهدیدها در دو مقطع ۹ دی و ۳ تیر متفاوت بود، اما منطق دشمنی و هدف اصلی جبهه استکبار، یعنی تلاش برای تضعیف اراده ملت ایران و بیثباتسازی نظام اسلامی، تغییری نکرده است.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: نخبگان، رسانهها و فعالان فضای مجازی باید مراقب باشند ابزار شیاطین عالم نشوند و به جای ایجاد یاس و ناامیدی، امیدآفرینی، حل مسئله و نگاه روشن به آینده را در جامعه تقویت کنند.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با گلایه از گرانیهای افسارگسیخته گفت: این گرانیها آسیبهای زیادی را به مردم و به ویژه قشر کم درآمد جامعه وارد میکند از همین رو مسئولان باید هر چه زودتر برای جلوگیری از ادامه گرانیها اقدام کنند.
** نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلیمن عبدالله کشمیری، امام جمعه موقت بندرلنگه، با اشاره به ضرورت تکمیل هرچه سریعتر پل آبنمای کنخ گفت: انتظار میرود روند ساخت این پل با سرعت بیشتری دنبال شود تا از هرگونه حادثه و خسارت احتمالی پیشگیری شود.
بیشتربخوانید:امام جمعه موقت بندرعباس: تبعیت از رهبری رمز پیروزی است
** نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ سید حسین توانا، امام جمعه موقت اهل سنت بندرلنگه، با تأکید بر جایگاه شکرگزاری در زندگی هر انسانی گفت: انسان باید به صورت حقیقی شاکر درگاه الهی باشد به گونهایی که قلبی شاکر، زبانی شاکر و بدنی شاکر داشته باشد.
**نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: بارندگیهای اخیر اگرچه خساراتی به برخی مناطق وارد کرد، اما حضور بهموقع مسئولان در ساعات اولیه از بروز خطرات جدیتر جلوگیری کرد و در کنار سیل، شاهد سیل همدلی و همراهی خوب مسئولان و مردم هم بودیم.
** خطبه نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام و المسلیمن محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت: در حادثه سیل اخیر همه مسئولان در میدان و پای کار بودند و نباید تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفت و خدمات آنان را بیارزش قلمداد کرد.
** نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی گفت: دعاهای مردم، نماز باران و همراهی عمومی با مسئولان را از عوامل جلب رحمت الهی برشمرد و خواستار تداوم مدیریت صحیح، همدلی اجتماعی و قدردانی از تلاشهای انجامشده در کاهش خسارات و خدماترسانی شد.
** نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه خمیر گفت:
گرانیهای لحظه ایی و کمبود نظارت کافی بر بازار امرار معاش بسیاری از مردم را با سختی روبهرو کرده است و مسئولانی که وظیفه نظارت را رها کرده و دل به انصاف این و آن بستهاند، درک درستی از شرایط ندارد.
** نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین علی پور حسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: مطالبه جدی و نیاز مبرم مردم منطقه تغییر آب نماها و همچنین دربعضی از روستاهای ساخت پل است، زیرا در مواقع بارندگی و جاری شدن سیل این سازهها از وقوع خسارتهای سیل جلوگیری میکنند.
** نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جزیره هرمز ظرفیتهای اقتصاد دریاپایه، بندر تجاری و معادن این جزیره را از مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری معرفی کرد و گفت فعالسازی این منابع برای بهبود اقتصاد مردم ضروری است.