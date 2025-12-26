قطع آب یک موسسه زبان به دلیل مصرف غیر قانونی
در راستای برخورد با مشترکان بد و پرمصرف آب محفظه یکی از مشترکان در منظقه شمال تهران که یک مجتمع آموزشی خصوصی بود قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز گذشته با شکایت یک شهروند از مصرف غیر قانونی آب توسط یک موسسه آموزش زبان در منطقه ولنجک که تذکر اصلاح رفتار مصرفی را نادیده گرفته بود، انشعاب آب این موسسه امروز با وجود تعطیلی جمعه قطع شد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران با هرگونه مصرف غیرقانونی و بی رویه آب به ویژه در معابر عمومی ازجمله شستشوی محوطه، خودرو و فرش براساس تکلیف قانونی برخورد میکند.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده این گونه رفتارهای غیرقانونی، از طریق ارتباط با سامانه تلفنی ۱۲۲، موضوع را جهت پیگیری و برخورد قانونی گزارش دهند.