به گزارشبه نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز گذشته با شکایت یک شهروند از مصرف غیر قانونی آب توسط یک موسسه آموزش زبان در منطقه ولنجک که تذکر اصلاح رفتار مصرفی را نادیده گرفته بود، انشعاب آب این موسسه امروز با وجود تعطیلی جمعه قطع شد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران با هرگونه مصرف غیرقانونی و بی رویه آب به ویژه در معابر عمومی ازجمله شستشوی محوطه، خودرو و فرش براساس تکلیف قانونی برخورد می‌کند.