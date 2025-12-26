به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته پانزدهم آلومینیوم اراک با تک گل دقیقه ۹۰ اسلامی خواه ۳ امتیاز این دیدار خانگی را به انزلی چی‌ها واگذار کرد.

در این دیدار که به دلیل مه آلودگی هوا ۲۴ ساعت به تعویق افتاده بود، دو تیم هرچه زدند به در بسته خورد و محمد خلیفه دروازه‌بان اراکی‌ها با نمایش خیره کننده برای اینکه همچنان دروازه خود را مقابل رقیبان بسته نگه دارد، همه کار کرد، اما در دقیقه ۹۰ قائم اسلامی‌خواه تک گل پیروزی بخش ملوانان را وارد دروازه اراکی‌ها کرد تا آلومینیوم شاهد ثبت نهمین شکست فصل خود، این بار در خانه باشد.

ترتیب آلومینیوم سازان که تا پیش از این دیدار با ۱۵ امتیاز در خانه دهم جدول بودند در صورت پیروزی دیگر رقبا خطر را تا سقوط به خانه چهاردهم احساس می‌کنند.

نماینده لیگ برتری فوتبال استان مرکزی با شروع نیم فصل دوم، شنبه بیست و هفتم دی ماه در خانه از گل گهر سیرجان پذیرایی می‌کند.