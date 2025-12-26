مدیر کل راه و شهرسازی ایلام گفت: آزمون ورود به صلاحیت حرفه‌ای نظام مهندسی در روز‌های پنجشنبه و جمعه، چهارم و پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴، در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «جعفر رفیعی» مدیر کل راه و شهرسازی ایلام اظهار داشت: آزمون ورود به صلاحیت حرفه‌ای نظام مهندسی در روز‌های پنجشنبه و جمعه، چهارم و پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، در این آزمون هزار و ۴۲۵ داوطلب شامل هزار و ۸۳ نفر آقا و ۳۴۲ نفر خانم حضور داشتند.

وی افزود: این آزمون در چهار نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه و همچنین صبح و عصر روز جمعه برگزار شد و داوطلبان در رشته‌های عمران، معماری، نقشه‌برداری، شهرسازی، مکانیک و ترافیک با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رفیعی اضافه کرد: نتایج آزمون ورود به صلاحیت حرفه‌ای نظام مهندسی به‌صورت الکترونیکی و از طریق سایت وزارت راه و شهرسازی بارگزاری خواهد شد و بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نتایج این آزمون حدود سه ماه پس از برگزاری اعلام خواهد شد.