مردم ولایتمدار سورک در سیونهمین یادواره شهدا، بار دیگر بر ادامه راه شهیدان و ایستادگی در برابر طاغوت زمان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیونهمین یادواره سرداران و ۳۶ شهید شهر سورک، همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای ۴ و شهدای ۱۲ روزه با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان در مسجد جامع سورک برگزار شد.
سردار سرتیپ کمیل کهنسال در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور گفت: امروز آمریکا و سرکردگان کفر، نماد طاغوت زمان هستند و مسیری که شهدا با خون خود ترسیم کردند، تنها راه مقابله با این جریان است.
وی با تأکید بر آموزههای قرآن کریم و سیره انبیاء و شهدا افزود: اجتناب از طاغوت و ایستادگی با صلابت در برابر دشمنان، یک اصل الهی است و تسلیم شدن در برابر فرعونیان زمان، بهویژه آمریکا، هیچ جایگاهی در منطق دینی و انقلابی ندارد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس، خداباوری، ولایتمداری و تسلیمناپذیری را از شاخصههای برجسته شهدا دانست و بیان کرد: شهدا، بهویژه غواصان دلاور، با روحیهای عاشورایی و شجاعتی مثالزدنی به دل دشمن زدند و با فداکاری خود، پایههای انقلاب اسلامی را مستحکم کردند.
سردار کهنسال با اشاره به مسئولیت امروز جامعه در قبال شهدا و خانوادههای آنان تصریح کرد: ادامه راه شهدا، تنها با تلاش عملی برای تحقق آرمانهای آنان و پایبندی به مسیر ولایت ممکن است.
وی در پایان، ولایتمداری و پیروی از راه شهدا را مهمترین راهبرد مقابله با دشمنان نظام اسلامی دانست و گفت: دشمنان جمهوری اسلامی، بهویژه آمریکا، نمایندگان آشکار طاغوت زمان هستند که باید با منطق قرآن و سیره شهدا از آنان فاصله گرفت و در برابرشان ایستادگی کرد.