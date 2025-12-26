میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مناسبت میلاد حضرت مسیح با سالمندان آسایشگاه مریم مقدس (س) دیدار کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت میلاد حضرت مسیح، میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز جمعه پنجم دی ماه ۱۴۰۴ از آسایشگاه سالمندان مریم مقدس (س) بازدید کرد.

در این بازدید میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن گفت‌و‌گو با سالمندان حاضر در آسایشگاه، به بازدید‌ها و نیاز‌های آنها توجه ویژه‌ای نشان داد.

این بازدید توجه ویژه‌ای به سالمندان بود تا وزیر از نزدیک با شرایط زندگی سالمندان آشنا شود و برای داشتن محیطی مناسب و ارتقای خدمات رفاهی برای آنها تاکید کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع سالمندان و در عین حال شنیدن صحبت‌هایشان، پیام محبت، همدلی و حمایت از سالمندان را به مناسبت میلاد حضرت مسیح منتقل کرد و در نظر گرفت که توجه به سالمندان یکی از اولویت‌های دولت است.



