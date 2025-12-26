به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شرکت برق شهرستان کلات، اعلام کرد: عملیات اجرایی تبدیل تمامی شبکه‌های فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار در شهرستان مرزی کلات پس از چهار سال به پایان رسید و این اقدام باعث افزایش ایمنی، کاهش خاموشی‌ها و ارتقای پایداری شبکه شد.

علی جاوید مقدم، با اشاره به وسعت، پراکندگی و شرایط خاص شهرستان کلات گفت: عملیات تبدیل شبکه‌های فرسوده سیمی از سال ۱۴۰۱ آغاز و طی چهار سال به‌طور کامل به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

مدیر برق شهرستان کلات افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش ایمنی و پایداری شبکه دارد و علاوه بر کاهش خطرات برق‌گرفتگی، موجب بهبود سطح ولتاژ، کاهش خاموشی‌های بی‌برنامه، کاهش تلفات فنی شبکه، جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و ارتقای زیبایی مبلمان شهری شده است.



