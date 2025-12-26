به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دادگاه عالی افغانستان در خبرنامه‌ای نوشت: ۶۵ کیلو گرام موی انسان به دستور دادگاه ابتدایی شهرستان " چهارآسیاب " کابل در حضور هیئت قضایی سوزانده شد.

این مقدار موی انسان به دست نیرو‌های امنیتی کشف و جمع آوری شده بود.

دادگاه عالی افغانستان گفته است جمع‌آوری و نگهداری موی انسان عملی غیرقانونی است و موارد مشابه در آینده پیگیری خواهد شد.

از آنجا که حکومت افغانستان، خرید و فروش موی انسان را خلاف شریعت می‌داند، خرید و فروش آن را غیر قانونی اعلام کرده است و با آن به عنوان کالای قاچاق برخورد می‌کند.