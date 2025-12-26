به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری سردشت گفت: دراجرای طرح مشارکت‌های مردمی کاشت یک میلیارد درخت و احیای منابع طبیعی، پنج هکتار از جنگل‌های سردشت دراقدامی داوطلبانه توسط دوستداران محیط‌زیست، همیاران طبیعت و مردم بذرکاری شد.

بختیار خضریان افزود: این برنامه برای بازگرداندن توان زیستی این پهنه ارزشمند اجرا شد.

وی تصریح کرد: بذرکاری نقش مهمی در پوشش گیاهی، افزایش تاب‌آوری جنگل‌ها و کاهش اثرات تخریب خواهد داشت.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری سردشت گفت: از ابتدای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تاکنون، ده‌ها هزار بذر و نهال از گونه‌های بومی از جمله بلوط و بادام در جنگل‌های سردشت کاشته شده و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.