افزایش تولید محصولات جانبی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی از تزریق بیش از ۱۳.۳ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری و رشد چشمگیر تولید اتان، پروپان و بوتان در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، کامبیز صفتی مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پالایشگاه پنجم پارس جنوبی با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی، برنامهریزی دقیق عملیاتی و رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی، همچنان بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی کشور نقشآفرینی میکند.
وی عملکرد این مجتمع در تولید گاز و محصولات جانبی در ۹ ماه امسال را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این بازه زمانی، بیش از ۱۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب گازطبیعی پس از شیرینسازی به خط سراسری تزریق شده است که نقش مؤثری در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کرده است.
وی با اشاره به تولید سایر محصولات راهبردی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی افزود: در ۹ ماه امسال، بیش از ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ تن اتان، ۴۴۸ هزار تن پروپان، ۳۰۱ هزار تن بوتان و ۲۹ هزار و ۸۰۰ تن گوگرد دانهبندیشده در این پالایشگاه تولید شده است. همچنین تولید میعانات گازی به ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده که نشاندهنده بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای فرآیندی پالایشگاه است.
مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با مقایسه عملکرد تولیدی این پالایشگاه با مدت مشابه پارسال تصریح کرد: تولید اتان ۴۰ درصد، پروپان ۲۹ درصد، بوتان ۶۳ درصد و گوگرد ۲۶ درصد افزایش یافته است، رشدی معنادار که سهم قابل توجهی در تقویت زنجیره ارزش، افزایش درآمدهای ارزی و شکوفایی اقتصادی کشور داشته است.