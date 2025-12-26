به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ علیرضا زادبر استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر.

با تأکید بر نقش مردم در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ در شرایطی پرچم مبارزه را برافراشت که فضای کشور آکنده از خفقان بود و کمتر کسی جرأت مقابله علنی با رژیم پهلوی را داشت.

وی افزود: مبنای حرکت امام خمینی (ره)، همراه‌سازی مردم بود و همین اتکا به مردم، نهضت اسلامی را به یک جریان فراگیر و اثرگذار تبدیل کرد؛ تفاوتی اساسی که انقلاب اسلامی را از بسیاری از انقلاب‌های جهان متمایز می‌کند.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به نقش گیلانی‌ها در نهضت انقلاب گفت: نخستین شهید حرکت امام خمینی (ره)، طلبه‌ای گیلانی به نام سید یونس رودباری بود و مردم گیلان از آغاز در کنار نهضت اسلامی حضور داشتند.

علی زادبر تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر پایه رأی مردم شکل گرفت و پیوند امام و امت، کشور را از بحران‌های بزرگ ازجمله جنگ تحمیلی، ترور‌ها و فتنه‌ها عبور داد؛ موضوعی که امروز نیز رمز پایداری نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه دی ماه، مقطع مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی است، گفت: بزرگ‌ترین راهپیمایی تاریخ کشور در دی‌ماه ۱۳۵۷ رقم خورد و در ادامه، شاه در ۲۶ دی‌ماه ناچار به فرار از کشور شد، همچنین در ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸ هم، زمانی که مردم وارد میدان شدند، فتنه‌ها فروکش کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به دفاع مقدس ۱۲روزه افزود: برخلاف فراخوان‌های رسانه‌های معاند، مردم با وجود برخی گلایه‌ها پای کار نظام ایستادند و حتی شهدای دهه هشتادی تقدیم شد.