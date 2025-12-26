پخش زنده
ترکیب مس رفسنجان و پرسپولیس اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم فوتبال مس رفسنجان در چارچوب رقابتهای هفته پانزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (جمعه، ۵ دی) میزبان پرسپولیس است.
ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانیزادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما، علی علیپور.
ترکیب مس رفسنجان: نیما میرزازاد، مجید نصیری، احمدرضا زندهروح، حسین کریمزاده، نوید کومار، آرمان رمضانی، علیرضا نقیزاده، دانیال جهانبخش، فرنام عرب، وحید حیدریه و امیرحسین صدقی.