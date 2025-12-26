به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال شهرداری نوشهر در هفته هفدهم رقابت‌های لیگ دسته یک کشور، با هدایت محسن بنگر موفق شد نخستین پیروزی خود را به دست آورد.

در این دیدار که در ورزشگاه شهدای چالوس برگزار شد، شهرداری نوشهر به مصاف تیم مس سونگون ورزقان رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید.

تک‌گل این مسابقه را محمد آبشک در دقیقه ۸۶ به ثمر رساند تا شاگردان بنگر سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کنند.

با این پیروزی، تیم شهرداری نوشهر با ۱۷ امتیاز، نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور را به پایان رساند.