به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سفارت افغانستان در توکیو پایتخت ژاپن امروز در پیامی از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: این سفارت پس از تاریخ ۳۱ " ژانویه " (حدود یک ماه آینده) تمام فعالیت‌های خود را تعلیق می‌کند.

در اعلامیه‌ای این سفارت آمده است: تصمیم یاد شده پس از مشورت با وزارت امور خارجه ژاپن اتخاذ شده است و پس از تاریخ تعیین‌شده، تمامی فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کنسولی این مرکز دیپلماتیک تا اطلاع ثانوی تعلیق خواهد شد.

تاکنون وزارت امور خارجه افغانستان در این‌باره واکنش نشان نداده و علت این تصمیم اعلام نشده است، اما قبل از این برخی سفارتخانه‌های افغانستان که دیپلمات‌های سابق آن را اداره می‌کردند به وزارت امور خارجه حکومت فعلی واگذار شده است.

سفارت افغانستان در ژاپن تاکنون به دست سفیر و دیپلمات‌های حکومت سابق اداره می‌شود و مسئولیت این سفارت را شیدا محمد ابدالی برعهده دارد.