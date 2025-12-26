۳۰ درصد مخزن سد باغان در بارندگیهای اخیر آبگیری شد
استاندار بوشهر از آبگیری بیش از ۳۰ درصدی مخزن سد باغان در پی بارندگیهای اخیر خبر داد و گفت: این سد یکی از مهمترین زیرساختهای تأمین آب شرب و توسعه پایدار منطقه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع از طرحهای عمرانی شهرستان جم بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها قرار گرفت.
زارع در بازدید از سد باغان اظهار داشت: سد باغان با حجم مخزن ۳۲ میلیون مترمکعب، ارتفاع ۵۸ متر و طول تاج ۳۱۰ متر، یکی از پروژههای مهم آبی استان است که نقش تعیینکنندهای در مدیریت منابع آب ایفا میکند.
وی با اشاره به بارندگیهای اخیر افزود: در پی نزولات جوی اخیر، بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت ۳۲ میلیون مترمکعبی این سد آبگیری شده که نشاندهنده ظرفیت مناسب آن در ذخیرهسازی و مدیریت روانآبها است.
زارع ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در ادامه سال آبی نیز بارندگیهای مناسبی در این منطقه به وقوع بپیوندد تا از حداکثر ظرفیت آبگیری این سد در مسیر تامین آب پایدار مناطق پیرامونی آن استفاده شود.
استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار برای شهرها و روستاهای منطقه گفت: خط انتقال آب شرب از سد باغان به طول ۲۸ کیلومتر برای تأمین آب شهر انارستان اجرا شده و تأمین آب شهر ریز و روستای باغان نیز با تأمین منابع مالی لازم، در حال اجراست.
زارع با بیان اینکه تکمیل این پروژه تأثیر مستقیمی بر کاهش تنش آبی در جنوب استان خواهد داشت، گفت: سد باغان علاوه بر تأمین آب شرب و صنعت در شهرستان جم و آب شرب و کشاورزی در شهرستان دشتی، نقش مهمی در پایداری جمعیت، توسعه کشاورزی و افزایش تابآوری منطقه در برابر خشکسالی دارد.
وی در پایان بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساختهای جانبی، تداوم نظارت فنی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این سد تأکید کرد و افزود: مدیریت علمی منابع آب، یکی از اولویتهای اصلی استان در شرایط اقلیمی کنونی است و سدها نقش مهمی در مدیریت روانابهای فصلی ایفا خواهند کرد.