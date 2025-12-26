به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شرکت مجتمع فولاد خراسان اظهار کرد: تولید گندله در آذرماه امسال با تحقق ۱۶۱ هزار تن ثبت شده است این در حالی است که در آذر سال گذشته این میزان ۶۷ هزار تن بوده و افزایشی بیش از ۹۳ هزار تن و افزایش کم‌سابقه حدود ۱۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

امیررضا هیهات ادامه داد: در این ماه، تولید آهن اسفنجی از ۴۹ به ۹۰ هزار تن افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۴۱ هزار تن که به معنای افزایش حدود ۸۴ درصدی تولید ماهانه در این بخش است.

وی بیان کرد: تولید شمش فولادی نیز در آذرماه امسال با ثبت ۱۰۷ هزار تن در مقایسه با ۷۰ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته، افزایشی بیش از ۳۶ هزار تن و حدود ۵۲ درصدی را تجربه کرده است.

هیهات خاطرنشان کرد: برآیند آمار تولید ۹ ماهه و جهش‌های ثبت‌شده در آذرماه نشان می‌دهد مجتمع فولاد خراسان با اتکا به مدیریت موثر تولید و پشتیبانی، انسجام عملیاتی و سرمایه انسانی متخصص خود، توانسته است مسیر رشد تولید را در بخش عمده‌ای از زنجیره تثبیت کند؛ مسیری که تداوم آن، زمینه‌ساز تحقق اهداف تولیدی، افزایش تاب‌آوری عملیاتی و ارتقای جایگاه این شرکت در صنعت فولاد کشور خواهد بود.