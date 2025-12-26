در حالی که فصل سرما در پاکستان شدت گرفته، کمبود گاز شهری به یکی از جدی‌ترین چالش‌های روزمره شهروندان تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ طبق برنامه اعلام‌شده شرکت‌های گاز پاکستان، جریان گاز شهری هر شب از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح در سراسر پاکستان قطع می‌شود؛ تصمیمی که زندگی میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.

این قطعی‌ها تنها به مصرف خانگی محدود نمی‌شود. صنایع کوچک و متوسط، رستوران‌ها و کارگاه‌های تولیدی نیز با خسارت‌های سنگین مواجه شده‌اند.

دولت پاکستان کمبود گاز را نتیجه افزایش مصرف در زمستان، کاهش تولید داخلی و محدودیت واردات عنوان می‌کند؛ اما شهروندان می‌گویند این بحران به مسئله‌ای تکراری و حل‌نشده تبدیل شده است.

در این میان، بار دیگر موضوع آمادگی ایران برای تأمین گاز پاکستان مطرح شده است. پروژه خط لوله گاز ایران–پاکستان که بیش از دو دهه با تأخیر مواجه بوده، می‌تواند در صورت تکمیل بخشی از نیاز انرژی پاکستان را تأمین کند. کارشناسان معتقدند فعال‌سازی این پروژه علاوه بر تقویت امنیت انرژی، می‌تواند به کاهش قطعی‌ها و حمایت از صنایع داخلی به پاکستان کمک کند.

تا زمانی که راه‌حلی پایدار برای تأمین گاز پیدا نشود، زمستان برای بسیاری از خانواده‌های پاکستانی، نه فقط سرد، بلکه دشوار و پرهزینه خواهد بود.