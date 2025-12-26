به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بر اهمیت ترویج علم و دانش و سواد‌آموزی در جامعه تاکید کرد و افزود: بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه برای توسعه و آبادانی، علم و دانش است.

امام جمعه سنندج از مسئولان خواست شرایط لازم برای بازگشت افراد بازمانده از تحصیل را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به اهانت اخیر آمریکا به ساحت قرآن کریم، این اقدام را شدیداً محکوم و بر حفظ وحدت بین مسلمانان تاکید کرد.

ماموستا رستمی در ادامه با تبریک حلول ماه رجب از مؤمنان خواست از مومنان خواست از فرصت این ماه برای تقویت معنویت بهره گیرند

امام جمعه سنندج همچنین با بیان اینکه استفاده افراطی از فضای مجازی تهدیدی جدی برای باور‌های دینی جوانان است، گفت: برخی محتوا‌ها در این فضا زمینه تضعیف اعتقادات و گرایش نسل جوان به انحرافات فکری را فراهم می‌کند که نیازمند نظارت خانوده‌ها و مسئولان است.