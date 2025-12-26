پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان، بعدازظهر جمعه ۵ دیماه با حضور در ورزشگاه فجر بم، دیدار تیمهای فوتبال خاتون بم و ایستا البرز را از نزدیک تماشا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، بعدازظهر جمعه ۵ دیماه با حضور در ورزشگاه فجر بم، دیدار تیمهای فوتبال خاتون بم و ایستا البرز را از نزدیک تماشا کرد.
این مسابقه از سری رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان کشور «لیگ کوثر» و در چارچوب هفته دوازدهم این رقابتها برگزار شد.
در این دیدار، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، مدیرکل حوزه استاندار و فرماندار شهرستان بم نیز حضور داشتند.