به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: این پویش با مشارکت مردم و همکاری رادیو صبا و رادیو فارس برگزار شد.

رئوف افزود: در پویش صبا خوانی عزل خوانی اشعار حافظ شهروندان عزل‌های از حافظ را قرائت و به این برنامه رادیویی ارسال می‌کردند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس افزود : سومین دوره این پویش با استقبال خوب مردم از سراسر کشور همراه شد و تلاش می‌کنیم تا دوره چهارم هم در شیراز و در جوار آرامگاه حافظ با مشارکت رادیو فارس و رادیو صبا برگزار کنیم.