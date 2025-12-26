پخش زنده
پویش صبا خوانی غزلهای حافظ در شیراز با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: این پویش با مشارکت مردم و همکاری رادیو صبا و رادیو فارس برگزار شد.
رئوف افزود: در پویش صبا خوانی عزل خوانی اشعار حافظ شهروندان عزلهای از حافظ را قرائت و به این برنامه رادیویی ارسال میکردند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس افزود : سومین دوره این پویش با استقبال خوب مردم از سراسر کشور همراه شد و تلاش میکنیم تا دوره چهارم هم در شیراز و در جوار آرامگاه حافظ با مشارکت رادیو فارس و رادیو صبا برگزار کنیم.