به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ارسنجان گفت: گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ سواری پژو پارس با کامیون فوتون در کیلومتر ۵ جاده ارسنجان _مرودشت به هلال‌احمر اعلام شد.

صادق کاظمی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر ارسنجان با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه سه مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت صحنه و انجام اقدامات پیش بیمارستانی، مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.