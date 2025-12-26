پخش زنده
امام جمعه اردبیل ضمن قدردانی از وزیر راه و شهرسازی که در سفر به اردبیل وعده افتتاح راه آهن اردبیل تا آخر همین سال را داده گفت: راه آهن برای استان ما یک آرزوی بسیار دیرینه بود بحمدالله جمهوری اسلامی توانست این آرزو را برآورده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت الله عاملی افزود: توسعه انواع راههای مواصلاتی قطعاً در اقتصاد و رفاه استان تاثیر بسیار زیاد دارد؛ جای تاسف است که در دوران طاغوت به زیرساختهای حساس مثل توسعه ریلی و بسیاری دیگر از زیرساختها توجه نمیشد.
وی در ادامه با تبیین اینکه آحاد جامعه خلع سلاح کشور را خطا میدانند، تصریح کرد: سلاح فقط موشک و پهباد نیست؛ اصلیترین سلاح ما که در جنگ ۱۲ روزه نیز به داد کشور رسید وفاق و اتحاد ملت ما بود؛ بنابراین کسانی که دوقطبی سازی میکنند یا در موضوعات بدیهی تردید میکنند یا با وجود حمایت فوق العاده رهبر انقلاب از دولت در تضعیف دولت تلاش میکنند، درواقع کشور را از اصلیترین سلاح که همان وحدت و یکپارچگی و انسجام ملی در برابر دشمن غدار است محروم میکنند؛ موضوعاتی مثل مذاکره نباید موجب اختلاف، انشقاق، به هم خوردن وفاق و انسجام و موجب تنقیص دولت شود.
امام جمعه اردبیل افزود: یکی از شبکههای خارجی بسیار معاند که شب و روز علیه کشور کار میکند، گفته ما باید در سه موضوع در ایران دو قطبی درست کنیم؛ اول حجاب و عدم حجاب، دوم مذاکره و سوم سیاستهای اقتصادی؛ بنابراین ما نباید با ایجاد اختلاف در زمین دشمن بازی بکنیم.
آیت الله عاملی گفت: شجاعت و بصیرت دو مقوله بزرگ فرهنگی و دو قلعه امنیت است؛ درآمد ارزی فعلی ایران کاملاً برای نیازهای ایران کفایت میکند، اما اگر ملت ما را بترسانند و ملت رو به جمع آوری ارز آورد خزانهداریهای بزرگ هم جواب گوی آن نمیشود؛ توجه شود که این سخنان نافی وظیفه دولت مردان نیست؛ حل معضل اقتصاد ایران با همت و همکاری دولت و ملت مقدور است.