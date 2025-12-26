مدیر آموزش و پرورش هشترود گفت:۲۰ مدرسه فرسوده و ۱۰ مدرسه کانکسی و سنگی در این شهرستان وجود دارد که نیاز به بازسازی فوری دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صادق صادقپور در جلسه شورای آموزش و پرورش هشترود با اشاره به فرسوده بودن مدارس این شهرستان گفت:شهرداری هشترود باید سهم ۳ درصد خود را به موقع پرداخت کند و این سهم باید نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد.

وی از نبود مدرسه در شهرک‌های امام حسین (ع)، مسکن مهر و شهریار انتقاد کرد و گفت:متاسفانه در زمان احداث شهرک ها فضای آموزشی برای آنها در نظر گرفته نشده است و دانش آموزان این شهرک‌ها مجبور به تحصیل در مدارس داخل شهر هستند که این کار باعث بروز ترافیک در خیابان‌های منتهی به مدارس و اتلاف وقت اولیا می‌شود.

صادقپور در ادامه از نوسازی مدارس آذربایجان شرقی و خیرین خواست نسبت به تکمیل و تجهیز مدرسه تازه احداث شده شهرک فرهنگیان اقدام کنند.

مدیر آموزش و پرورش هشترود با انتقاد از جاده مواصلاتی هنرستان‌های رازی و خوارزمی گفت:راه ارتباطی این هنرستان‌ها خاکی است و رفت و آمد دانش آموزان به سختی انجام می شود.

صادقپور گفت:اولیا با توجه به دور بودن و عدم دسترسی رغبتی به ثبت نام دانش آموزان در این هنرستان‌ها ندارند از این رو از شهرداری در خواست می کنیم نسبت به آسفالت راه‌ هنرستان ها اقدام کند.

وی از اخذ کد مدرسه دانش آموزان بزرگسال دولتی برای اولین بار در هشترود خبر داد و گفت:با اخذ این کد و مجوز دانش آموزان بزرگسال هشترودی نیاز به مراجعه به سایر شهر‌ها نخواهند داشت.