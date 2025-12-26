به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم جشن تکلیف ۸۰۰ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی شهرستان جویبار، با هدف تقویت ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، در مصلای این شهرستان برگزار شد.

در این آیین معنوی، دانش‌آموزانی که به سن تکلیف رسیده‌اند با مفاهیم و فرایض دینی از جمله نماز، روزه، عفاف و حجاب، پرهیز از محرمات و مسئولیت‌های شرعی آشنا شدند.

جشن تکلیف، به‌عنوان نقطه آغاز یک حرکت منسجم تربیتی، فرصتی برای هدایت دانش‌آموزان در مسیر ارزش‌های دینی، معنوی و اخلاقی محسوب می‌شود و نقش مهمی در نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی دارد.

در پایان این مراسم، دانش‌آموزان با اقامه نخستین نماز جماعت به امامت امام جمعه شهرستان جویبار، جلوه‌ای از حسن عبودیت و بندگی را به نمایش گذاشتند.