پخش زنده
امروز: -
مراسم جشن تکلیف ۸۰۰ دانشآموز دختر ابتدایی در مصلای شهرستان جویبار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم جشن تکلیف ۸۰۰ دانشآموز دختر مقطع ابتدایی شهرستان جویبار، با هدف تقویت ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، در مصلای این شهرستان برگزار شد.
در این آیین معنوی، دانشآموزانی که به سن تکلیف رسیدهاند با مفاهیم و فرایض دینی از جمله نماز، روزه، عفاف و حجاب، پرهیز از محرمات و مسئولیتهای شرعی آشنا شدند.
جشن تکلیف، بهعنوان نقطه آغاز یک حرکت منسجم تربیتی، فرصتی برای هدایت دانشآموزان در مسیر ارزشهای دینی، معنوی و اخلاقی محسوب میشود و نقش مهمی در نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی دارد.
در پایان این مراسم، دانشآموزان با اقامه نخستین نماز جماعت به امامت امام جمعه شهرستان جویبار، جلوهای از حسن عبودیت و بندگی را به نمایش گذاشتند.