به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان:سرهنگ هادی کیانمهر گفت: پس از وقوع سه فقره تیراندازی به اماکن خصوصی در محدوده ی تحت پوشش، تیم‌های اطلاعاتی و عملیاتی کلانتری ۱۸ و پاسگاه شهید ماسوری خرم آباد، هویت و محل اختفای چهار عامل اصلی این حوادث را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد افزود:پس از هماهنگی قضایی، با تلاش مأموران کلانتری ۱۸ این شهر، دو نفر از عوامل مرتبط با دو فقره از تیراندازی‌ها دستگیر شد.

وی گفت:نیروهای پاسگاه انتظامی شهید ماسوری هم دو نفر عامل یک فقره تیراندازی را دستگیر کردند.

سرهنگ کیانمهر با بیان اینکه متهمان انگیزه‌ی این تیراندازی‌ها را اختلافات قبلی و انتقام شخصی اعلام کرده اند ،افزود:متهمان برای رسیدگی و صدور احکام لازم به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با هشدار به مخلان نظم عمومی، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت شهروندان را به خطر اندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.