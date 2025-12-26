پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام کاظمی کفت: دو رویداد مهم ۹ دی ماه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر دو پیروزی شکوهمند برای کشور ما بود که همگان شاهد تجلی اراده الهی از طریق بصیرت و همدلی مردم بودند در هر دو شاهد پیروزی بر پروژههای اسرائیل و آمریکا بودیم.
حجت الاسلام سید عباس کاظمی امام جمعه موقت کوهبنان در جمع نمازگزاران جمعه در مسجد جامع واقع در محله انصار کوهبنان گفت: جا دارد شکر نعمتها خصوصا بارش رحمت الهی باران و برف را بجا بیاوریم و در این رحمتها تفکر کنیم تا شاهد بقای نعمتهای الهی باشیم.
وی ادامه کرد: در سالروز زلزله بم و از دست دادن هزاران نفر از هموطنان هستیم همواره باید در برابر بلایای طبیعی چاره اندیشی کرد در ساخت و سازهها اصولی و مهندس کار کنیم تا شاهد کاهش بلایا در زمان حوادث باشیم.
امام جمعه موقت کوهبنان افزود: در کشور ما بر ساخت سازها نظارت هست شاهد گویای آن خسارت کم در زلزلههای اخیر است کشورهای دیگر از مشارکت مردم در حادثه بم شگفت زده شدند، زیرا شاهد خدمت رسانی، حضور مردم در صحنه و کمکهای مالی مردم کشورمان بودند.
وی ابراز داشت: مردم ایران اسلامی مردمی بسیار همدل و مومن هستند که در تمامی حوادث شاهد این همدلی هستیم این حادثه یادآور کلام سردار دلها بود که گفت میزان فرصتی که در بحرانها وجود دارد در خود فرصتها نیست.
خطیب جمعه کوهبنان تصریح نمود: ۷ دی ماه روز نهضت سواد آموزی است جا دارد یاد و خاطره شهدای این عرصه را گرامی بداریم قبل از انقلاب سطح سواد ۴۷ درصد بود که هم اکنون به ۹۸ درصد رسیده که جای تقدیر دارد، چون بسیاری از کشورها در حال الگو برداری از این طرح هستند.
وی یادآور شد: درآستانه یوم الله ۹ نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و رهبری هستیم دو رویداد مهم ۹ دی ماه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر دو پیروزی شکوهمند برای کشور ما بود که همگان شاهد تجلی اراده الهی از طریق بصیرت و همدلی مردم بودند در هر دو شاهد پیروزی بر پروژههای اسرائیل و آمریکا بودیم.
حجت الاسلام کاظمی ادامه داد: در این دو رویداد شاهد تشخیص درست مردم بودیم که مقام معظم رهبری بارها به این مهم اشاره کردند که همواره شاهد خطای محاسباتی دشمنان از مردم ایران هستیم.
وی ابراز داشت: همواره شاهد مدیریت حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و جانفشانی نیروهای مسلح هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد.