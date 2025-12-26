به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، علیرضا آینه دار با اشاره به اینکه این عملیات ۷ دی با محور تبیین اقتدار علمی و فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود گفت: در بخش سیما، ویژه‌برنامه «سه‌ستاره» به‌صورت همزمان با لحظه پرتاب ماهواره‌ها در ۷ دی روی آنتن سیمای خاوران خواهد رفت.

وی افزود: این برنامه با رویکردی تحلیلی و تبیینی، به بررسی ابعاد علمی، فناورانه و راهبردی پرتاب ماهواره‌های ایرانی پرداخته و نقش خودباوری، همت نخبگان و دانشجویان ایرانی در تحقق این دستاورد ملی را برای مخاطبان تشریح می‌کند.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی گفت: در حوزه صدا نیز برنامه آسمان مال من است ۷ دی همزمان با پرتاب ماهواره‌ها از رادیو خاوران پخش خواهد شد.

آینه دار گفت: این برنامه با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه هوافضا، به معرفی توانمندی‌ها، کارکرد‌ها و دستاورد‌های صنعت فضایی کشور پرداخته و اقتدار علمی ایران در عرصه جهانی را بازنمایی می‌کند.

وی افزود: این عملیات رسانه‌ای، برنامه‌های صبحانه، شبانه و خانواده در سیمای خاوران با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان، به تبیین پیشرفت‌های صنعت هوافضای کشور و افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به تولید ماهواره در سایه خودباوری ملی خواهند پرداخت.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: همچنین برنامه گفتمان هفته با نگاهی تحلیلی، به واکاوی ابعاد راهبردی پرتاب ماهواره‌های ایرانی اختصاص دارد و برنامه محض اطلاع نیز به‌صورت مستقل به نمایش اقتدار ایران در عرصه فناوری فضایی خواهد پرداخت.

آینه دار افزود: پخش زنده لحظه موفقیت پرتاب ماهواره‌ها همراه نیز از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در سیمای و صدای خاوران است.

وی گفت: در بخش‌های مختلف رادیویی از جمله پرانتز باز، محض اطلاع، پیام امروز و رادیونما نیز موضوع پرتاب ماهواره‌های ایرانی با تأکید بر خودباوری، همت ملی و پیشرفت علمی کشور بازنمایی می‌شود.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی افزود: این مجموعه برنامه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان، به معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های صنعت فضایی کشور پرداخته و نمایشگر گام‌های استوار ایران در مسیر پیشرفت علمی خواهد بود.

وی همچنین گفت: معاونت خبر صداوسیمای خراسان جنوبی با تولید گزارش‌های تلویزیونی و رادیویی و انتشار محتوای خبری در فضای مجازی، این رویداد مهم علمی و ملی را پوشش خواهد داد.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی افزود: در معاونت فضای مجازی، تولید و انتشار اینفوگرافیک‌ها، اجرای پویش‌های رسانه‌ای، تقطیع برنامه‌ها و انتشار محتوای چندرسانه‌ای متناسب با این رویداد در دستور کار قرار دارد.