پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی از عملیات رسانهای ویژهای همزمان با پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، علیرضا آینه دار با اشاره به اینکه این عملیات ۷ دی با محور تبیین اقتدار علمی و فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود گفت: در بخش سیما، ویژهبرنامه «سهستاره» بهصورت همزمان با لحظه پرتاب ماهوارهها در ۷ دی روی آنتن سیمای خاوران خواهد رفت.
وی افزود: این برنامه با رویکردی تحلیلی و تبیینی، به بررسی ابعاد علمی، فناورانه و راهبردی پرتاب ماهوارههای ایرانی پرداخته و نقش خودباوری، همت نخبگان و دانشجویان ایرانی در تحقق این دستاورد ملی را برای مخاطبان تشریح میکند.
مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی گفت: در حوزه صدا نیز برنامه آسمان مال من است ۷ دی همزمان با پرتاب ماهوارهها از رادیو خاوران پخش خواهد شد.
آینه دار گفت: این برنامه با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه هوافضا، به معرفی توانمندیها، کارکردها و دستاوردهای صنعت فضایی کشور پرداخته و اقتدار علمی ایران در عرصه جهانی را بازنمایی میکند.
وی افزود: این عملیات رسانهای، برنامههای صبحانه، شبانه و خانواده در سیمای خاوران با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان، به تبیین پیشرفتهای صنعت هوافضای کشور و افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به تولید ماهواره در سایه خودباوری ملی خواهند پرداخت.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: همچنین برنامه گفتمان هفته با نگاهی تحلیلی، به واکاوی ابعاد راهبردی پرتاب ماهوارههای ایرانی اختصاص دارد و برنامه محض اطلاع نیز بهصورت مستقل به نمایش اقتدار ایران در عرصه فناوری فضایی خواهد پرداخت.
آینه دار افزود: پخش زنده لحظه موفقیت پرتاب ماهوارهها همراه نیز از دیگر بخشهای پیشبینیشده در سیمای و صدای خاوران است.
وی گفت: در بخشهای مختلف رادیویی از جمله پرانتز باز، محض اطلاع، پیام امروز و رادیونما نیز موضوع پرتاب ماهوارههای ایرانی با تأکید بر خودباوری، همت ملی و پیشرفت علمی کشور بازنمایی میشود.
مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی افزود: این مجموعه برنامهها با بهرهگیری از ظرفیت علمی اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان، به معرفی توانمندیها و دستاوردهای صنعت فضایی کشور پرداخته و نمایشگر گامهای استوار ایران در مسیر پیشرفت علمی خواهد بود.
وی همچنین گفت: معاونت خبر صداوسیمای خراسان جنوبی با تولید گزارشهای تلویزیونی و رادیویی و انتشار محتوای خبری در فضای مجازی، این رویداد مهم علمی و ملی را پوشش خواهد داد.
مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی افزود: در معاونت فضای مجازی، تولید و انتشار اینفوگرافیکها، اجرای پویشهای رسانهای، تقطیع برنامهها و انتشار محتوای چندرسانهای متناسب با این رویداد در دستور کار قرار دارد.